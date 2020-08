Duas mudanças que serão ativadas em breve pelo app WhatsApp 

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha, atualmente, em novas modificações para os usuários da plataforma.

Duas novidades simples, ainda em desenvolvimento, foram liberadas em uma recente versão beta do app para o sistema iOS.

Primeiramente, de acordo com o site especializado WABetaInfo, o app planeja atualizar a 'Política de Privacidade' para usuários brasileiros.

A medida deve incluir (provavelmente) algo sobre ‘Pagamentos' (WhatsApp Pay), que foi suspenso pelo Banco Central.

No entanto, não está totalmente claro o que deve ser modificado. Além disso, ainda segundo a página, outra novidade em desenvolvimento está relacionada sobre a segurança.

Aparecerá em breve um novo alerta (sobre a informação) sempre que o usuário iniciar uma nova conversa, sobre a criptografia de ponta-a-ponta. Confira:

📝 WhatsApp beta for iOS 2.20.90.21: what's new?

WhatsApp is updating strings for E2EE, introduced a banner for Privacy Policy and new feature under development: multi wallpapers! 🖼 😍https://t.co/tAYLnyGTiE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 6, 2020