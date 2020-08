5 benefícios da esfoliação da pele que você provavelmente não conhece

A pele é o maior órgão do corpo. Cobre todo o nosso organismo e serve para eliminar toxinas. Muitas vezes prestamos pouca atenção ao seu cuidado. De vez em quando, realizamos uma esfoliação, mas poucos de nós sabemos os benefícios deste procedimento e falamos sobre eles.

A esfoliação tem sido um passo importante nas rotinas de beleza há anos. Ajuda-nos a remover células mortas, bem como remover elementos patogênicos e hidratar nossa derme. Para conhecer em detalhes esses benefícios, continue lendo.

Previne acne e manchas

A esfoliação nos ajuda a combater acne e manchas. Seu poder de remover células mortas nos protege contra contaminação interna e faz com que os tons de nossa pele pareçam mais uniformes. Com o tempo, ajuda a remover essas camadas extras de pigmentação, bem como a sujeira recebida de nossa rotina diária.

Limpa minuciosamente

Para muitos produtos de limpeza que aplicamos, nenhum supera uma boa esfoliação. Isso nos ajuda a remover impurezas. Isso melhora sua textura e deixa-o macio e uniforme.

Evita os “desertos” em sua pele

Existem áreas da nossa pele que são mais difíceis de limpar e também têm uma textura mais irregular do que as demais. É o caso dos joelhos e cotovelos. Essas áreas geralmente esquecidas podem ter excelente manutenção com um bom tratamento esfoliante.

Melhor base para nossa maquiagem

Com a pele profundamente limpa e poros impecáveis, a maquiagem penetrará mais fortemente. Desta forma, os procedimentos de beleza serão mais eficazes e durarão mais.

Aumenta a produção de colágeno

Todos nós ouvimos falar sobre a importância do colágeno para nossa pele. A esfoliação nos ajuda a produzir essa substância e faz com que células frescas e saudáveis permaneçam na superfície. Manter o colágeno em circulação vai ajudá-lo a ter uma pele facial mais firme e saudável.