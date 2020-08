3 máscaras de melancia para restaurar o brilho de sua pele

Pele ressecada ou muito oleosa? Fique tranquilo, pois não é nada que estas máscaras de melancia do portal Nueva Mujer não possam resolver.

Máscara de melancia e mel

A melancia é deliciosa, e o seu suco ainda mais. Mas, em vez de bebê-lo, use-o com mel para controlar o seu bronzeado.

Para isso, você vai precisar de duas colheres (sopa) de suco de melancia e duas colheres (sopa) de mel.

Misture-os para fazer uma pasta consistente e aplicá-la em seu rosto ou qualquer parte do seu corpo que esteja bronzeada. Deixe por 15 minutos e depois enxágue com água. Faça isso regularmente para se livrar do bronzeado e clarear sua pele.

Máscara de melancia e iogurte

Misture um pouco de suco de melancia com iogurte para melhorar o brilho e a textura de pele, especialmente se você está procurando por uma máscara anti-envelhecimento.

Para isso, você vai precisar de uma colher (sopa) de iogurte e um pouco de suco de melancia.

Misture os dois ingredientes em uma tigela e aplique a máscara no rosto. Também serve para as mãos e o pescoço, pois essas áreas tendem a enrugar com a idade. Deixe por 20 minutos e enxágue com água fria.

Melancia e máscara de limão

Isso é especialmente benéfico para quem tem pele seca, pois vai retornar seu brilho natural.

Você vai precisar de uma colher (chá) de suco de limão e meia colher (chá) de mel. Misture com um pouco de suco de melancia e aplique no rosto e pescoço. Deixe a máscara por 15 minutos e enxágue com água.