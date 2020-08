3 máscaras à base de iogurte para vários tipos de pele

A quarentena e os cuidados com a pele tornaram-se dois companheiros inseparáveis. Por isso, não é uma má ideia ter mais opções na hora da rotina de beleza. Portanto, o portal Nueva Mujer apresenta estas máscaras à base de iogurte para vários tipos de pele.

Embora o iogurte tenha se tornado uma estrela da maioria das receitas, ele também é um dos ingredientes mais importantes em máscaras caseiras para ajudar vários tipos de pele.

Além disso, tem muitos benefícios: o ácido láctico que contém proporciona uma esfoliação suave, e por ser um produto lácteo, oferece imensa hidratação para a pele. É antibacteriano e, portanto, ajuda a prevenir surtos de acne.

Deixamos três opções diferentes de máscaras que se adequam a diferentes tipos de pele.

Iogurte e máscara de pepino para pele irritada

Ajuda a acalmar sua pele e reduzir o inchaço. Também fecha os poros da pele. Misture metade de um pepino com uma colher (sopa) de iogurte. Espalhe uma camada grossa da mistura sobre a pele limpa e lave após 15 minutos.

Iogurte e máscara de cúrcuma para pele oleosa

Ajuda a reduzir óleos nocivos, cura a acne e regenera células da pele. Misture duas colheres (sopa) de iogurte com meia colher (chá) de cúrcuma. Aplique na pele e massageie suavemente. Deixe-o no rosto e pescoço por 15 minutos antes de enxaguar com água morna.

Iogurte e máscara de água de rosas para pele seca

Ajuda a combater a acne enquanto mantém o nível de pH da pele. Também é ideal para tonificar e hidratar. Misture uma colher (sopa) de água de rosa com duas colheres (sopa) de iogurte e uma colher (chá) de mel até fazer uma pasta. Aplique e deixe por 10 minutos antes de enxaguar com água.