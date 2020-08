Prepare este suco verde com laranja para desintoxicar seu corpo

O suco verde para desintoxicar o corpo se tornou bastante popular nos dias de hoje. E, com a situação atual no mundo, é importante reforçar nossas defesas — então entra a laranja.

De acordo com o portal Times of India, combinar certos ingredientes pode acelerar seu metabolismo e ajudar seu corpo a queimar calorias indesejadas.

Os sucos verdes também oferecem um monte de vitaminas e minerais que seu corpo precisa todos os dias.

Suco verde com laranja para desintoxicar o corpo

O que nos leva à laranja e à sua poderosa vitamina C que é tão recomendada para manter as defesas do corpo em alta, ainda mais durante esta pandemia.

A laranja, combinada com o resto dos ingredientes deste suco verde, não só ajudará a desintoxicar seu corpo, mas também fornecerá as defesas que você precisa para se manter saudável.

Ingredientes

1 xícara de espinafre fresco

1 xícara de água de coco

1 xícara de suco de laranja natural

½ xícara de abacaxi picado

½ banana

½ abacate pequeno

Modo de preparo

Misture o espinafre, a água de coco e o suco de laranja num liquidificador. Quando estiverem combinados, adicione o abacaxi, a banana e o abacate até obter um suco liso e cremoso.