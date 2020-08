O segredo para requentar o macarrão e deixá-lo com sabor fresco

Sabemos que reaquecer o macarrão faz com que ele perca o sabor de frescura. No entanto, o portal Real Simple compartilhou uma dica incrível para requentar o macarrão e deixá-lo como sabor fresco.

Caso você tenha guardado seu macarrão sem molho, a dica é “colocá-lo em uma peneira de metal e mergulhá-lo em uma panela de água fervente até que esteja totalmente aquecido, cerca de 30 segundos. Isso não apenas os impedirá de secar – a rápida batida de calor intenso os impedirá de ficarem pastosos também”.

Agora se você guardou o macarrão com molho, a recomendação é “coloque-a em um refratário raso, cubra com papel alumínio e leve ao forno a 180 ° C até aquecer, cerca de 20 minutos. Para torná-lo ainda mais pegajoso, remova o papel alumínio e adicione uma pitada de parmesão nos últimos cinco minutos”.

