Companhias Azul e Latam iniciam codeshare para 64 rotas compartilhadas no país

A companhias Azul Linhas Aéreas e a Latam Airlines Brasil acabam de iniciar o acordo de codeshare para 64 rotas domésticas no Brasil.

Como revelado em comunicado, o compartilhamento de voos, anunciado em 16 de junho, tem por objetivo ampliar a capilaridade da malha aérea das duas companhias em rotas complementares e não sobrepostas.

REUTERS/Leonardo Benassatto

“Das 35 rotas que estão à venda a partir de hoje (12), 23 serão cumpridas pela Azul enquanto 12 terão operação pelas aeronaves da Latam. Até o fim de agosto, as companhias também iniciarão as vendas de outras 29 rotas do acordo, sendo 12 operações da Azul e 17 da Latam”, detalhou.

Neste primeiro momento, o codeshare terá pousos e decolagens nos aeroportos de Brasília (BSB), Belo Horizonte (CNF), Recife (REC), e Campinas (VCP), chegando, posteriormente, aos aeroportos de Porto Alegre (POA), Curitiba (CWB) e São Paulo – Guarulhos (GRU).

Buda Mendes/Getty Images News

“Além do compartilhamento de voos, parceria comum no setor aéreo, o acordo prevê acúmulo de pontos no programa de fidelidade TudoAzul e Latam Pass, possibilitando que 12 milhões de associados do TudoAzul e 37 milhões de membros do LATAM Pass possam acumular pontos no programa de sua escolha”, continuou.

Ainda de acordo com as informações, o codeshare possibilitará uma experiência com bilhetes compartilhados para check-in e despacho de bagagem. “Com o acordo, um Cliente poderá viajar de Campinas a Rio Branco, no Acre, com uma conexão em Brasília, movimento que não seria possível sem o codeshare”, explicou.

Com informações da Azul

