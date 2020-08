Aprenda a fazer um nhoque de batata doce fit com 3 ingredientes

O nhoque pode ser um prato muito pesado. No entanto, com esta receita do site “Tudo Receitas” é possível fazer um nhoque de batata doce fit e, o melhor, com apenas 3 ingredientes.

Ingredientes:

1 unidade de batata doce média

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo