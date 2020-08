10 acessórios para você arrasar na hora de cozinhar para família e amigos

Suas experiências culinárias são um desastre? Já passou vergonha tentando cozinhar para a família e os amigos? Temos a solução. Selecionamos uma lista de 10 itens para ajudar quem está tentando se aventurar mais na cozinha e quer surpreender na próxima vez que os receber em casa – provavelmente logo que a pandemia passar.

Nossas sugestões incluem um bom jogo de panelas com revestimento antiaderente e eletroportáteis que deixam algumas tarefas muito mais práticas. Também são seguros para você arriscar novas receitas. Incluímos também um livro campeão de vendas de Rita Lobo para quem quer se dedicar a aprender e a Alexa para te ajudar a encontrar receitas. Confira:

1. Kit colher espátula 9 Utensílios de Silicone Vermelho







Começando pelo básico, você precisa ter um bom e completo kit de colheres e espátulas. Esse feito de silicone pode ser levado direto ao fogo sem estragar e seu material não causa arranhões nas panelas. Compre a partir de R$ 134,99.

2. Conjunto Panelas Ceramic Brinox Life Smart Vermelho







Esse conjunto de panelas além de funcional e completo é super bonito e vai fazer sucesso indo direto do fogão para a mesa de almoço ou jantar. E você já deve ter percebido que gostamos na cor vermelha, não é? Compre a partir de R$ 449,00.

3. Fritadeira Sem Óleo Multifuncional Oster 110v







Se você ainda não ter uma "air fryer" precisa ter. Lembra-se de um artigo que fizemos falando que o Brasil já é o segundo mercado para esse tipo de utensílio doméstico? Ela não precisa de óleo para praticamente todo tipo de comida e nem precisa de alguém vigiando a panela. Compre a partir de R$ 449,99.

4. Panela Elétrica Multicook Premium Mondial







Aquece, assa, tosta, gratina, grelha e cozinha. Tem controle de temperatura entre 90° e 190°. Revestimento antiaderente e pode ser levada à mesa. Tampa transparente com válvula para saída de vapor com 1200w de potência. Compre a partir de R$ 229,90.

5. Panela Elétrica Multiuso Cinza Bronze Black+Decker







Esse modelo de panela elétrica é para porções maiores. Dá até para fazer uma feijoada nela. Revestimento interno com antiaderente e corpo com pintura na cor cinza chumbo. Tampa de vidro e bandeja de alumínio para cozimento a vapor. Compre a partir de R$ 163,70.

6. Panificadora Multipane Branco Britânia







Ideal para você preparar pães na sua própria cozinha. O produto faz 4 tamanhos de pães e você pode escolher o ajuste de cor, claro, médio e escuro. Seu timer permite programar o preparo do pão com antecedência, assim, ter pães fresquinhos na hora que desejar. Compre a partir de R$ 639,90.

7. Multiprocessador All in one Vermelho Philco







Muita gente não gosta de multiprocessadores. Peças demais. Limpeza difícil. Dá mais trabalho montar e guardar do que usar. Mas este modelo também é liquidificador e espremedor. Vai ser muito útil para todas as tarefas que precisar misturar os ingredientes e fazer sucos. Compre a partir de R$ 289,90.

8. Churrasqueira para Fogão Antiaderente Alumínio Oliveira







E que tal fazer um churrasco mesmo dentro de uma cozinha pequena e sem bagunça? É o que promete essa churrasqueira de fogão em alumínio. Ela pode ir a lava louças e ser utilizada em fogões a gás, elétrico e vitrocerâmico. Compre a partir de R$ 79,90.

9. Rita, Help! Me ensina a cozinhar, livro de Rita Lobo







É o livro mais vendido na categoria "Gastronomia e Culinária". Há mais de 20 anos, Rita Lobo ensina todo mundo a cozinhar. Na quarentena, ela nem saiu de perto do fogão, para poder ajudar mesmo quem nunca tinha cozinhado na vida. Compre a partir de R$ 22,10.

10. Echo Show 5 Smart Speaker com tela de 5,5 e Alexa







Se nada disso resolver, você pode optar por ter uma Echo Show com tela. Ela funciona com Alexa e basta pedir as receitas detalhadas que ela mostra para você. Não tem como errar. Além disso, existem outras centenas de funcionalidades e você vai se perguntar como conseguia viver sem ela antes. Compre a partir de R$ 599,00.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.