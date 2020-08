Viajar durante a pandemia: Harvard cria site para mostrar em quais países há mais risco de contrair covid-19

Viajar durante a pandemia é um risco. Afinal, ainda não existe uma vacina ou remédio para lidar com o coronavírus. No entanto, há países que já estão mais “seguros”, como baixas taxas de contaminação, e há países que são muito arriscados por conta da elevada taxa de casos.

Diante disso, decidir viajar durante a pandemia pode gerar muitas dúvidas, mas um mapa interativo desenvolvido por Harvard pode ajudar. O site apresenta uma divisão de riscos (verde, amarelo, laranja ou vermelho) levando em consideração o número de casos de covid-19 diários por cada 100 mil habitantes.

No mapa, é possível adicionar o destino que você tem interesse em viajar para verificar se ele é seguro ou não. O Brasil, por exemplo, aparece com risco laranja, considerado como inseguro já que conta com 20,5 casos a cada 100 mil habitantes. Confira o mapa neste link.

