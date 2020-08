Os signos do zodíaco que mais ficam obcecados no amor

Alguns signos do zodíaco tendem a ficar obcecados em alguns assuntos da sua vida, especialmente quando se trata de romance e amor.

Confira quais são:

Touro

O taurino tem os pés no chão, mas não sossega até conquistar o que deseja, especialmente no amor. Sendo assim, ele tende a ficar obcecado por quem ama e não deixará que nada o impeça de compartilhar sua vida com a pessoa.

Câncer

O canceriano dá muita atenção ao seu coração e consequentemente ao amor. Ele pode até não ser possessivo, mas fica obcecado e, ao não enxergar sua vida sem o outro, pode ser um pouco controlador para garantir sua presença.

Leão

O leonino é muito confiante e não aceita facilmente que algo não sairá como o planejado, inclusive no amor. Por isso, eles podem ficar obcecados e tentam ao máximo alcançar o relacionamento que desejam. Ele é orgulhoso, mas insistirá o quanto achar necessário.

Escorpião

O escorpiano é muito apaixonado e intenso, mas também acaba sendo territorial e protetor. Quando ama, pode se sentir obcecado pela pessoa e a deixa tomar conta dos seus pensamentos, ficando próximo e se tornando totalmente presente na vida do outro.

Peixes

O pisciano é um espírito livre, mas ele pode se tornar obsessivo quando ama ou amou alguém. Ele sempre irá querer saber sobre essa pessoa e carregará um sentimento apaixonado que nem sempre demonstra, mas sabe que está ali e controla seus pensamentos.