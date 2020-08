Os signos que podem ter os olhos abertos para algo importante esta semana

Alguns signos do zodíaco podem experimentar revelações ou passarão a enxergar aspectos importantes da sua vida durante esta semana. Confira quais são:

Áries

Assumir o próprio poder é mais fácil quando se identifica as verdadeiras responsabilidades. O ariano pode estar esquivando de olhar para dentro de si e enxergar os dons que ele pode transformar em novas habilidades e soluções. Sua liberdade virá, especialmente em aspectos financeiros.

Touro

Um lado mais brilhante da sua personalidade se manifesta e você finalmente começa a enxergar que é capaz de se adaptar. É importante reconhecer que a flexibilidade e a capacidade de ser otimista aumentam sua possibilidade de chegar em lugar melhor. A esperança não pode ser esquecida.

Leão

Hábitos ou padrões nocivos podem atrapalhar o leonino de seguir em frente. Um comportamento será descoberto e chegará ao fim para que este signo possa retomar a inspiração e voltar a lutar pelo seu sucesso, especialmente na vida profissional.

Libra

Alguns desejos podem ficar mais evidentes do que nunca e é preciso se manter equilibrado para não ir com muita sede ao pote. Trabalhe na sua segurança emocional e tenha coragem para diferenciar o que é necessidade do que é apenas vontade.

Capricórnio

É preciso de coragem para deixar que histórias, emoções e desejos sejam revelados. Chegou a hora de ser honesto com o que sente ou pensa para ter mais confiança ao tomar decisões que impulsionarão o futuro da sua vida.