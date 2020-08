Máscaras faciais lideram o boom do e-commerce: veja os produtos mais vendidos

As vendas online cresceram 105% no 2º trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Os dados acabam de ser divulgados pelo site de e-commerce Mercado Livre, um dos maiores players do setor. O aumento coincide com o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.

As categorias que mais se destacaram nas compras online foram: alimentos e bebidas (aumento de 294,8% em relação a 2019); instrumentos musicais (+252,4%); brinquedos (+241,6%); eletrônicos (+169,5%) e cama, mesa e banho (+165,9%).

A máscara facial foi, por motivos óbvios, o produto campeão de crescimento nas vendas, com aumento de 433%. Em seguida, aparecem neste ranking do “boom do e-commerce” o gel anti-bacteriano e os suplementos alimentares.

Confira uma seleção com 10 produtos entre os mais vendidos no e-commerce brasileiro:

1. Kit 3 peças Máscaras de Proteção em Algodão Mash





Composição 100% algodão, dupla camada, 3 pregas para facilitar o ajuste no rosto, clip nasal maleável, kit com 3 unidades reutilizáveis. Compre a partir de R$ 19,99.

2. Gel Antisséptico 70% com Extrato de Frutas Cítricas Hi Clean





Elimina 99, 9% das bactérias e hidrata as mãos deixando-as macias. Perfeito para ter na mesa do trabalho, no carro, em casa ou onde quiser. Atende as especificações do INMETRO. Embalagem com 500 ml. Compre a partir de R$ 12,90.

3. Colágeno Hidrolisado Dark Lab Collagen



O suplemento alimentar campeão de venda é o colágeno hidrolisado com kit de três potes com 360 cápsulas no total. Compre a partir de R$ 79,90.

4. Arandela Frisada Marrom Muro Parede Externa





Na categoria de de iluminação de teto ou parede separamos um dos mais desejados da Amazon. Um kit com 3 unidades com um lindo acabamento e que pode ser usada em áreas internas ou externas como halls, garagens, salas e muros. Compre a partir de R$ 123,99.

5. Fone de Ouvido in Ear JBL Branco





Com a qualidade da JBL, este fone intra-auricular também está entre os mais desejados. É compatível com aparelhos iOS e Android e sonoridade Pure Bass. Compre a partir R$ 55,90.

6. Adega Brastemp 12 Garrafas com painel touch 110V





Entre os eletrodomésticos, um dos produtos mais desejados, embora não faça parte dos essenciais, é a adega para vinhos. Selecionamos um modelo com capacidade para 12 garrafas e boa relação custo-benefício. Compre a partir de R$ 831,00.

7. Speedo Interlock Camiseta de Manga Curta





Para uso principalmente dos homens (mas não apenas para eles), a camiseta mais vendida na categoria de roupas é um modelo para ginástica ideal para uso ao ar livre e nas academias. Compre a partir de R$ 69,90.

8. Aspirador de Pó Ciclônico 2 em 1 Black Decker





Nem todo mundo sabe, mas o aspirador de pó também é uma ferramenta e está entre os produtos mais desejados nessa categoria. Este modelo tem coletor de pó lavável com filtro que o fabricante garante devolver o ar ao ambiente 99, 97% livre de impurezas. Compre a partir de R$ 189,90.

9. Estojo de Costura Naxos





Na categoria de Armarinhos, os tradicionais produtos de costura, um dos preferido é esse estojo perfeito para levar em viagens e para se ter em casa, compacto, completo e organizado com 57 itens. Compre a partir de R$ 15,65.

10. Sabonete Líquido Palmolive Nutri-Milk Hidratante





Em cuidado com a saúde chegamos a um produto super em conta para higiene pessoal e que todo mundo tem (ou deveria ter) para lavar as mãos sempre que puder – afinal o álcool gel é bom, mas em excesso resseca a pele. É o sabonete líquido com hidratante. Embalagem com 250 ml. Compre a partir de R$ 5,44.

