‘Emagreça’ seu rosto redondo com estes 3 estilos de long bob

O long bob é uma das tendências de 2020, e é perfeito para mulheres com rosto redondo, pois permite afinar as características do rosto. Por isso, se você quiser renovar o seu visual, não hesite em experimentar estes cortes:

Long bob: cortes de cabelo para mulheres de rosto redondo

Assimétrico

Um corte assimétrico é perfeito para afinar o rosto, seja a parte da frente mais longa do que a de trás, seja um lado mais longo do que o outro.

Camadas

O long bob em camadas favorece as mulheres com rosto redondo desde que as camadas comecem do queixo para baixo.

Isso não só permitirá que você “perca peso”, mas também vai dar movimento e volume para o seu cabelo.

Franja

Você também pode usar um long bob com franja assimétrica, já que este tipo de franja permite disfarçar as bordas circulares do rosto, escondendo as bochechas e afinando o rosto.