Cabelo maltratado? Confira estes 5 cortes para renovar seu visual

Se você sente que, durante a quarentena, seu cabelo sofreu com mudanças, você provavelmente precisa de uma renovação. A melhor maneira de fazer isso é com cortes de cabelo batidos, que, além de se livrar das pontas duplas, vai ajudar a ter um look mais moderno.

Diga adeus ao cabelo agredido com estes cortes

Camadas longas

Se você está procurando dar movimento ao seu cabelo comprido, você pode adicionar camadas longas. Especialistas recomendam que, no caso de rostos redondas, as camadas sempre comecem abaixo da mandíbula para evitar criar volume nas laterais.

Lob

O corte de cabelo lob, além de ser uma das tendências da estação, é ideal para quem prefere usar o cabelo sobre os ombros. Você pode adicionar movimento e textura adicionando camadas nas pontas.

Assimétrico

Se você quer mudar seu visual para um mais moderno, ouse com um corte assimétrico. Pode ser tão marcado ou sutil quanto você quiser, e você pode acompanhá-lo com um efeito de cor para dar-lhe mais dimensão.

Para isso, a parte de trás da nuca é ainda mais aparada e deixada um pouco mais na frente.

Pixie

Se você ama os estilos mais curtos, vai adorar este. É um mais curto na nuca e nos lados e mais longo na frente. Além de ser muito confortável, este corte mantém uma aparência feminina e jovem que vai salvá-lo do cabelo agredido e dar-lhe uma mudança radical.

Corte repicado

Cortes repicados são ideais para meninas com fios lisos, pois adicionam textura e movimento ao cabelo. Se você está procurando uma mudança de visual, escolha um lob na altura do ombro com camadas repicadas.

Uma das vantagens deste corte é que você não precisa se preocupar em penteá-lo todos os dias, pois eles podem ser usados naturalmente sem parecer desalinhados.