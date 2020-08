Atualização 5.3 de Final Fantasy XIV chega nesta teça-feira (11)

A nova atualização 5.3 do game Final Fantasy XIV chega nesta terça-feira (11) com várias novidades. Como relevado pela Sony, o grande patch ‘Reflections in Crysta’ traz modificações importantes para FFXIV.

Expansões no teste gratuito e atualizações às missões principais de ‘A Realm Reborn’ são alguns dos destaques.

Ainda de acordo com as informações, também será permitido o uso de montarias voadoras nas área de A Realm Reborn.

“Os jogadores terão que completar o cenário principal de A Realm Reborn até a missão The Ultimate Weapon, mas podem aproveitar novas vistas e transporte mais rápido por essas áreas”, detalhou. Outras novidades:

Jogue e Passe de Nível em Qualquer Papel

UI e Cross Hotbar

Missões do Cenário Principal e Missões Secundárias

Movimentação e Montarias

Duty Finder e Matchmaking

Combate

Todos os detalhes sobre a nova atualização para Final Fantasy XIV estão disponíveis neste link (confira aqui).

Com informações da Sony

