App WhatsApp libera nova atualização beta para iOS

O WhatsApp liberou, nesta segunda-feira (10), uma nova versão beta do app de mensagens para o sistema operacional iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update de número 2.20.90.264 , que libera ajustes, ainda é exclusivo para testadores. Confira:

WhatsApp Messenger beta 2.20.90.24 for iOS is now available for testing. The beta program is currently closed. https://t.co/qZkpuzdbn3 #WhatsAppBeta #iOS #Bot

NOVO RECURSO

O app também desenvolve uma função que permite até 4 dispositivos conectados em uma mesma conta simultaneamente.

Atualmente, o aplicativo está trabalhando para sincronizar o histórico de bate-papo entre as plataformas. A novidade funcionará para os sistemas Android e iOS.

Quando o usuário utilizar o WhatsApp em um segundo aparelho, haverá a necessidade de copiar o histórico do chat (com todas as mensagens).

🔄 WhatsApp is working to sync the chat history across platforms!

The feature to use the same WhatsApp account on multiple devices will allow to sync your chat history.https://t.co/rOFK9tSvUg

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 9, 2020