Tecnologia: smartphone de baixo custo, Samsung apresenta novo Galaxy A01 Core no Brasil

A Samsung anunciou, nesta segunda-feira (10), a chegada do Galaxy A01 Core ao Brasil. Aparelho básico, o dispositivo apresenta formato compacto, design ergonômico e bateria de longa duração, como revelado pela Samsung.

O display com 5,3 polegadas conta com resolução HD+ (1480 x 720). A câmera frontal, com 5 MP, disponibiliza recursos de Inteligência Artificial (IA) para aprimorar a imagem, como filtros e o modo Beauty. Já a câmera traseira conta com 8 MP.

Reprodução

Pesando aproximadamente 150g, o Galaxy A01 Core tem design ergonômico. O smartphone disponibiliza o Modo Noturno, que altera o padrão de cores do display,

“O Galaxy A01 Core conta com processador quad-core, 2 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento, Dual SIM e espaço dedicado para cartão MicroSD de até 512GB. A bateria tem capacidade de 3,000 mAh”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, disponível em três versões de cores (azul, vermelho e preto), o Galaxy A01 Core já pode ser encontrado nas lojas físicas e online da Samsung, com preço sugerido de R$ 999,00.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: