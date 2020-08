Nova função que será liberada pelo aplicativo WhatsApp em breve

O WhatsApp trabalha em uma nova função para os usuários. A novidade, ainda em desenvolvimento, foi liberada nesta semana em uma versão beta do app para iOS.

Atualmente, a plataforma está trabalhando em um novo recurso que permite usar papéis de parede diferentes em bate-papos distintos, conhecido como multi wallpapers.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a novidade é uma grande mudança, já que o app de mensagens nunca permitiu personalizar bate-papos específicos.

Ainda sem data de lançamento, a função também deve ser liberada para o sistema operacional Android.

Novos emojis

Uma atualização do app de mensagens também vai liberar novos emojis para os usuários muito em breve.

Serão 138 novos emojis (no total) liberados no update. A atualização chegará para os usuários da plataforma no sistema Android. Confira:







Publicidad







LEIA TAMBÉM: