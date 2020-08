Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 10 a 14 de agosto

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Pagamentos irão preocupá-lo esta semana; não importa o quanto você trabalhe, sentirá que o dinheiro não rende. Evite se comparar tanto com outras pessoas e pense em alternativas para progredir.

É preciso ouvir seus sentimentos e não agir de forma impulsiva e ruim com quem o ama; nem todas as pessoas são como seus ex. Reflita com empatia.

Cuidado com a saúde, pois você está no momento de se manter saudável em todos os sentidos. Você terá no amor com os signos de Leão, Capricórnio e Peixes, que serão muito compatíveis com você. Sua sorte virá com os números 20 e 79.

Touro

Você vai se sentir nostálgico essa semana e vai se lembrar de pessoas que não estão mais em sua vida, mas é hora de fechar círculos e seguir em frente. Uma surpresa chega com um novo projeto de trabalho.

Você ouvirá boatos e comentários de que um ex e pode ser sobre um novo relacionamento. Mantenha-se saudável e forte cuidando da sua alimentação; bons hábitos ajudam a ter mais energia no trabalho.

Em 13 de agosto a sorte chegará com os números 6 e 55. Os casais têm algumas dificuldades e podem sentir que o amor acabou; tente conversar para resolver as coisas com calma.

É hora de se preparar para mudanças radicais e enfrentar as consequências de qualquer problema que surja.

Gêmeos

Você terá sorte esta semana para fazer mudanças positivas em sua vida. Seu signo está em um momento de transformação que o ajudará a crescer profissionalmente.

Deixe para trás maus amigos e amores que não fazem bem ou parecem ser apenas por interesse. Você deve colocar ordem na sua vida pessoal e refletir.

Você recebe dinheiro de extra. Não discuta com seu parceiro, pois seu signo pode ser dramático e aumentar os problemas.

Lembre-se de que seu signo é o mestre da comunicação e deve ensinar outras pessoas ou orientar quem precisa com sua sabedoria. Você terá sorte com os números 12 e 50.

Câncer

Um novo emprego pode ser oferecido esta semana. Aproveite seu crescimento para ter sucesso em seus objetivos; os cancerianos são ótimos líderes sociais, grandes empresários e servidores públicos.

Não estrague os bons momentos com o seu parceiro por causa de ciúmes ou mal-entendidos. Seu gênio intenso pode afetar seus relacionamentos.

Seus números da sorte são 08 e 32; combine-os com a sua data de nascimento. Neste 13 de agosto, o amarelo ajuda a atrair boas vibrações.

É preciso ser mais sensível com sua família e com as pessoas que o amam. Aqueles que são solteiros podem se envolver com amores proibidos; a pior coisa que seu signo pode fazer é entrar em triângulos amorosos.

Leão

Boas notícias sobre sua vida profissional chegarão esta semana; uma promoção e um aumento podem surpreendê-lo. Sua energia positiva é intensificada em 11 de agosto e seus números da sorte são 07 e 66.

Não confie em qualquer advogado ou pessoa e verifique muito bem o que você assina. Celebrações surpresas acontecem. Alguém pede uma ajuda ou conselho importante.

Você é amoroso e gosta de ter parceiros estáveis em sua vida; sua compatibilidade é maior com os signos de Áries, Gêmeos e Peixes. É preciso administrar melhor seu tempo e resolver todas as pendências. Você terá sorte com os números 07 e 66.

Virgem

Você decide acabar com aquelas amizades e relacionamentos amorosos que não levam a lugar nenhum. É preciso ver quem realmente são pessoas de confiança e quais amores são sinceros.

Em 13 de agosto o branco aumenta as boas energias e você deve ter pensamentos positivos para afastar todas as vibrações que poderiam afetá-lo.

Tenha cuidado com seus colegas de trabalho e diga apenas o que é necessário para evitar fofocas. É hora de criar um projeto de trabalho mais pessoal, sua criatividade e ideias podem desenvolver algo muito importante.

Você terá sorte com os números 05 e 12; adicione sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Sua compatibilidade amorosa é maior com os signos de Câncer, Peixes e Áries.

Libra

Você analisa o que deseja para o seu futuro. Não tema ser ambicioso e buscar a perfeição em tudo o que faz.

Se você não se sente mais realizado no trabalho, busque outra opção, mas tente acalmar seus desejos e dar novos passos de forma responsável. Tenha cuidado com a alimentação, especialmente laticínios, para evitar problemas no estomago ou intestino. Cuide mais da sua saúde.

É hora de dar um passo importante no amor. Já não tente sabotar sua relação com o seu parceiro e permita-se ser amado; seus signos mais compatíveis são Capricórnio e Gêmeos.

Cuidado com despesas imprevistas e tente economizar. Seus números da sorte são 15 e 60. Em 11 de agosto, o branco e as flores atraem ainda mais sorte.

Escorpião

Tenha muito cuidado esta semana com o que você fala; serão dias de fofocas e você deve ficar fora dessas situações. Seu signo se torna alvo de inveja, por isso se proteja, especialmente em 13 de agosto, usando amarelo ou verde; tenha pensamentos otimistas.

Você decide começar um negócio. Seu ponto fraco é o estômago e é preciso cuidar melhor da alimentação. Você limpa sua casa; doar o que não usa mais ajuda a deixar tudo fluir melhor.

Para os solteiros, um novo amor pode ser atraído. Alguém do signo de Áries ou Aquário pode deixá-lo. Cuidado com os problemas legais. Seus números da sorte são 08 e 92.

Sagitário

Mudanças positivas estão chegando para sua vida pessoal. O que você espera sempre vem e esta semana será de sorte para o seu signo, especialmente no trabalho e vida financeira.

Um amigo pode se apaixonar por você e será preciso resolver seus sentimentos para não machucar ninguém. Não seja tão intenso com o que os outros pensam e seja você mesmo sem medo.

Sua sorte aumenta em 11 de agosto com os números 19 e 30. Roupas brancas e flores desta cor contribuem para que as energias positivas se intensifiquem ao seu redor.

Evite gastar dinheiro com vícios. Não discuta com seus pais ou pessoas queridas, procure entender que o desejo deles é ver você feliz.

Capricórnio

Você vai ter uma ótima energia esta semana! Também serão dias de muito trabalho e reuniões com seus chefes para mudanças de projetos; você é uma peça fundamental no seu ambiente de trabalho, por isso a sua opinião é muito importante.

Você é muito carinhoso e isso é uma virtude, mesmo que algumas pessoas não valorizem. Lembre-se que se você não se sente bem com a sua relação amorosa é melhor dar um tempo.

Um membro da família o visita ou entra em contato. Não seja tão exigente consigo mesmo, às vezes vale a pena errar e aprender com os erros. Tenha atenção com problemas respiratórios ou infecções.

Você pode receber dinheiro extra com uma venda. Não brigue com seus colegas de trabalho; seu signo atrai inveja e deve se proteger, especialmente em 13 de agosto. A cor prata e vermelho atraem proteção. Seus números da sorte são 21 e 30.

Aquário

Você vai colocar seus medos de lado esta semana e enfrentar todos os seus desafios. Momento de muita força espiritual e de cumprir desejos usando a força do pensamento otimista.

Não seja dramático e não sofra por algo que não aconteceu; aprenda a viver todas as fases e a ser feliz. Você se lembrará de uma pessoa especial que já não está mais ao seu lado; evite ficar triste.

Você terá dúvidas sobre seu trabalho atual e isso o deixará pensativo. Tente não se envolver muito em questões que não conhece, especialmente ligadas a espiritualidade, para não atrair energias complexas.

Seus números da sorte são 04 e 33. Um amor do passado pode desejar voltar; analise bem tudo o que ele propõe antes de se decidir.

Peixes

Você analisa uma mudança radical de atitude; evite ser controlador e impulsivo com as pessoas ao seu redor, pois é hora de ser mais tolerante.

Esta semana será decisiva em projetos ou no trabalho. Uma proposta muito boa pode surgir; apenas evite falar sobre isso para não atrair inveja.

Cuide da sua saúde com muita atenção, especialmente se infecções ou problemas hormonais se manifestarem. Procure um médico se necessário.

Economize para o seu futuro. Você é generoso e sempre zela pelos outros, mas é preciso por sua bondade em prática.

Você terá sorte com os números 03 e 29. Uma surpresa na vida amorosa lhe trará muita felicidade. Proteja-se da inveja especialmente no dia 13 de agosto; o vermelho ajuda a afastar más energias.