Escola na Tailândia cria cápsulas para alunos estudarem livres de covid-19

Enquanto a maioria das escolas do mundo discute como será a volta às aulas em tempos de coronavírus, uma escola da Tailândia inovou ao criar cápsulas para isolamento individuais para os estudantes.

Na escola, além da obrigatoriedade da máscara e da medição da temperatura de hora em hora, essas bolhas de plástico especialmente projetadas garantem o distanciamento social entre alunos e evitam a propagação do vírus.

No berçário, as caixas transparentes de plástico permitem que as crianças brinquem lado a lado, sem no entanto estarem juntas. No curso básico, as mesmas bolhas isolam cada aluno em sua carteira, de modo que até mesmo os professores se sentem mais seguros nas salas de aula.

Getty Images

No auge da pandemia, a escola, em Wat Klong They, foi forçada a fechar, mas desde que reabriu com as novas medidas de segurança não registrou um único caso de covid-19 entre os alunos ou professores

Com informações do Daily Star.