Cores de cabelo para ‘emagrecer’ o rosto que serão tendência na próxima temporada

Existem muitas técnicas de beleza que podem nos ajudar a destacar nossos melhores atributos. Uma maneira de fazer isso é através dos efeitos de cor para “emagrecer” o rosto que os especialistas em cabelos desenvolveram nos últimos anos.

Essas aplicações alcançam uma combinação de luzes e sombras que emolduram o rosto e fazem com que pareça mais perfilado, mantendo uma aparência natural.

Efeitos de cor para emagrecer o rosto e destacar sua beleza natural

Contour

Neste ano, o efeito contour é um dos mais populares, pois, além de iluminar o rosto, pode trazer uma aparência mais jovem e fresca.

Consiste em clarear as mechas de cabelo mais próximas do rosto, e pode ser tão óbvio ou sutil quanto você quiser. Este efeito é acompanhado por um gradiente que permite manter a cor natural em sua raiz enquanto clareia o cabelo.

Luzes loiro acinzentado

Nesta temporada, nos despedimos das loiras douradas para dar lugar às cinzas. O contraste entre cabelos escuros e mechas loiras acinzentadas cria um efeito esfumado.

Moka

O efeito moka combina tons castanhos claros e loiros para recriar os tons da bebida de café com leite e chocolate. É feito deixando a base escura e descolorindo mechas com diferentes níveis de saturação. Esta técnica é ideal para dar volume e movimento ao cabelo.

Balaiagem

A balaiagem é um dos melhores efeitos para o cabelo preto, já que você pode brincar com o contraste de tons escuros e claros. Lembre-se sempre de consultar um profissional antes de fazer uma descoloração capilar.

Reprodução/Nueva Mujer

Babylights

Esse efeito é feito escolhendo mechas de cabelo muito finas e clareando-as dependendo do efeito que você deseja alcançar para dar uma aparência de reflexos naturais de luz sobre o cabelo. Como resultado, você fica mais brilhante e um pouco mais leve.

Reprodução/Nueva Mujer

Foilayage

Esta técnica surge da balaiagem, e consiste em deixar a raiz do cabelo em seu tom natural, criando mechas muito finas que são então misturadas com um gradiente de médio a pontas. Esse efeito é ideal para quem quer mudar a aparência do cabelo e dar mais luz à parte da mandíbula.