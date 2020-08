Colágeno: como incluí-lo em sua dieta para ter uma pele mais jovem e saudável

Uma pele jovem e sem rugas é um sonho, e podemos conseguir isso com a ajuda do colágeno. Mas, às vezes, nosso corpo não produz o suficiente. No entanto, se você incluir alguns alimentos específicos em sua dieta, você será capaz de ter um aspecto mais saudável.

Se você está preocupado com o envelhecimento de sua pele ou está vivendo outros problemas de saúde que podem estar relacionados a uma diminuição de colágeno, uma dieta especial pode ser a solução, de acordo com o portal do Dr. Oz.

Embora existam suplementos, você pode consumir colágeno através destes alimentos:

Carnes magras

Os animais e seus tecidos contêm muitas proteínas, incluindo colágeno, bem como os aminoácidos necessários para sua produção.

Frango e outras carnes magras, como peru e peixe, são ótimas opções se você quiser apoiar a produção de colágeno do seu corpo.

Amêijoas

Eles são mais ricos em cobre do que quase qualquer outro alimento, e seu corpo precisa de cobre para sintetizar colágeno, bem como elastina — outra proteína chave que mantém sua pele jovem e saudável.

Alho

Compostos anti-inflamatórios e antioxidantes no alho podem evitar que fatores como estresse e exposição aos raios UV alterem o colágeno que seu corpo está se esforçando para produzir.

Frutas cítricas

São boas opções veganas. Isso porque eles têm um alto teor de vitamina C, que é essencial para o processo de produção de colágeno.

Além disso, muitas frutas coloridas contêm altas quantidades de antioxidantes, que também ajudam a combater o envelhecimento, mantendo sua pele jovem e saudável.