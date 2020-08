Brasileiros só poderão entrar em Portugal com teste negativo de Covid-19

Passageiros provenientes do Brasil terão que apresentar um teste negativo de Covid-19 para entrar em Portugal. O teste deve ser realizado com 72 horas que antecedem o voo.

Visando auxiliar os passageiros, a companhia Tap Air Portugal, em parceria com os laboratórios Fleury, em São Paulo, e Clínica Felippe Mattoso, no Rio de Janeiro, está oferecendo de 25% de desconto no exame. No entanto, a condição é somente para passageiros Tap.

“Alertamos que por determinação das autoridades portuguesas, as companhias aéreas, incluindo a TAP Air Portugal, só poderão aceitar como teste negativo válido, o teste molecular RT-PCR. Não será possível aceitar para embarque passageiros que apresentem qualquer outro tipo de teste", anunciou a TAP em comunicado oficial.

