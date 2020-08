Battle Royale: game Free Fire celebra aniversário com personagem grátis em agosto; confira como ganhar

O game Free Fire comemora aniversário de 3 anos em agosto com diversas atrações para a comunidade, indo desde eventos, distribuição de itens e recompensas a até mesmo um personagem grátis.

Como revelado pela Garena, o jogador que fizer login no game em 22 de agosto, dia da comemoração do aniversário, terá uma lista de personagens para ganhar na faixa. “Dentre as opções estão Kelly, Paloma, Kapella, Wukong, Jota, Notora, Steffie, A124, Alvaro, Shani, Rafael e Maxim”, detalhou.

Além de escolher um dentre esses personagens, o jogador também vai receber um Fragmento de Despertar, item que pode ser importante para habilitar a forma Despertar de personagens como Kelly e Hayato, que ganha sua forma "Chama Azul" no dia 19 de agosto.

Ainda de acordo com a desenvolvedora, além dessas recompensas, o mês estará repleto de eventos com chances extras de ganhar mais itens gratuitos e testes de skins exclusivas.

“Até o fim de agosto, serão distribuídos 5 mil códiguins do novo Passe de Elite. Para conseguir, basta ficar de olho na distribuição pelas redes da Garena no Instagram, Facebook e Twitter”, completou.

Com informações da Garena

