Assim funcionará o mega recurso que será liberado em breve pelo aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em uma grande novidade para os usuários. Como revelado pelo site WABetaInfo, o app desenvolve uma função que permite até 4 dispositivos conectados em uma mesma conta simultaneamente.

Atualmente, o aplicativo está trabalhando para sincronizar o histórico de bate-papo entre as plataformas. A novidade funcionará para os sistemas Android e iOS.

Quando o usuário utilizar o WhatsApp em um segundo aparelho, haverá a necessidade de copiar o histórico do chat (com todas as mensagens).

Sendo assim, o app sempre vai requerer uma conexão Wi-Fi, pois a medida pode consumir uma grande parte do plano de dados.

Como detalhado, quando o app tiver copiado com segurança o histórico de bate-papo para o segundo dispositivo, será finalmente possível utilizar a conta a partir dele.

Da mesma maneira, uma mensagem será entregue a todos os dispositivos conectados, portanto, o histórico será sempre sincronizado entre as plataformas.

Utilizando este recurso (de vários dispositivos), uma conexão de Internet no dispositivo principal não será mais necessária para utilizar o WhatsApp para PC, por exemplo.

No entanto, ainda não está totalmente claro como a novidade deve funcionar, que ainda não tem nada de lançamento para os usuários.

Outra novidade

Além disso, a plataforma também desenvolveu um aplicativo para iPad, que será lançado após a ativação do recurso principal.

Com isso, o usuário poderá utilizar o WhatsApp no iPhone e no iPad ao mesmo tempo, por exemplo. Confira:

🔄 WhatsApp is working to sync the chat history across platforms!

The feature to use the same WhatsApp account on multiple devices will allow to sync your chat history.https://t.co/rOFK9tSvUg

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 9, 2020