Com vontade de comer um doce, mas com poucos ingredientes no armário? Você vai amar a receita de doce de leite do site

Aprenda a fazer doce de leite com apenas 2 ingredientes

Ingredientes

1 litro de leite

2 copos de açúcar

Modo de preparo

1. Coloque os ingredientes numa panela funda e grossa e mexa para dissolver o açúcar.

2.Coloque um pires de boca para baixo no fundo da panela, e leve ao fogo baixinho por 40 minutos sem mexer.

3.Após esse tempo retire o pires aumente o fogo e vá mexendo com colher de pau de 10 à 20 minutos, até que comece a formar bolhinhas como se fosse açucarar.

4.Desligue o fogo, bata um pouco e despeje em um refratário ou assadeira.

5.Espere amornar e corte

6.O doce fica clarinho, macio, derretendo na boca.

LEIA TAMBÉM