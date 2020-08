Após coleção esgotar em 12 horas, Ginger, marca de Marina Ruy Barbosa, terá reposição esta semana

Esgotada em menos de 12 horas após seu lançamento em 26 de julho, a primeira coleção cápsula da marca de moda de Marina Ruy Barbosa e sua sócia Vanessa Ribeiro volta às prateleiras virtuais da GINGER a partir desta segunda-feira, 10 de agosto, às 10h.

As três variações das peças de moletom, feitas 100% em algodão, serão reintroduzidas em uma única reposição gradual com lucro total revertido para o projeto social Gerando Falcões. A reintrodução será feita em pílulas diárias organizadas por cor, a começar pelo emblemático tom de laranja, carinhosamente nomeado Ginger.

Entre terça e sexta desta semana, seguem as cores Canvas (branco), Lilac (lilás), Sand (bege) e Cucumber (verde). As peças versáteis – top, calça e shorts – serão disponibilizadas no site conforme durarem os estoques.

