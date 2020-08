Alise seu cabelo naturalmente com esta receita de aipo e óleo de coco

Alisar o cabelo pode fazer o nosso dia a dia muito mais fácil. No entanto, nem todos queremos nos expor os nossos fios a produtos químicos. Por isso, o portal Nueva Mujer apresenta esta receita de aipo e óleo de coco.

Tanto esses processos químicos quanto as aplicações de calor constantes causam danos que, em muitos casos, não têm uma volta atrás. Então, uma opção natural pode ajudar muito.

O aipo contém vitaminas A, B1, B2, B6, e E, que ajudam a saúde do cabelo. Também tem um alto teor de água que mantém a hidratação. Isso ajuda a corrigir dicas abertas, além de fortalecer o cabelo da raiz.

Para alisar o cabelo com aipo, você pode misturá-lo com óleo de coco e, assim, fazer uma máscara natural com ótimas propriedades para a sedosidade, brilho e saúde do cabelo.

Como alisar o cabelo com aipo e óleo de coco?

Ingredientes

óleo de coco

aipo

água

Modo de preparo e uso

Em um liquidificador, misture o aipo com a água. Depois de formar um suco, adicione o óleo de coco e liquefague novamente.

Para aplicá-lo, umedeça o cabelo e espalhe a mistura por todo o comprimento. Deixe-o agir por cerca de 40 minutos. Em seguida, enxágue com bastante água enquanto a penteia.

Esta receita deve ser aplicada com frequência para ter resultados mais perceptíveis e duradouros.