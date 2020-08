5 bikes que fazem o maior sucesso nas ciclovias da cidade

Com a flexibilização das medidas de isolamento social, as ciclovias estão voltando a funcionar em várias cidades brasileiras. A bicicleta é o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). E as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre como se manter ativo durante a crise sanitária passam por passeios a pé ou de bicicleta – sem desrespeitar o distanciamento físico para evitar a propagação do vírus.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil tem mais bicicletas do que carros. São 50 milhões de bikes contra 41 milhões de carros. Embora apenas 7% dos brasileiros utilizam a bicicleta como meio de transporte principal, as prefeituras vêm aumentando os investimentos em faixas exclusivas para as bicicletas. São Paulo é a cidade brasileira com a mais extensa rede: são 504 km de vias com tratamento cicloviário permanente. Brasília vem logo depois, com 465 km de malha cicloviária, e Rio de Janeiro na sequência, com 458 km de vias.

A expectativa da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) é de, apesar da retração econômica por causa da pandemia, 2020 feche com aumento nas vendas. Estima-se que serão produzidas 987.000 bicicletas, 7,3% mais do que no ano passado. Para você que está pensando em se aventurar pelas ciclovias, selecionamos 5 modelos que fazem o maior sucesso entre os ciclistas. Confira:

1. Bicicleta South Carbon 2018 aro 29







Com opções de 20 ou 11 marchas, esse modelo é recomendado para uso urbano e velocidades menores. Ainda assim, os pneus garantem uma boa aderência em qualquer tipo de piso. Compre a partir de R$ 6.999,00.

2. Bicicleta Elétrica Dobrável Freecycle Sonic Aro 16







O motor elétrico garante a manutenção da sustentabilidade durante o uso. O aro é menor, mas o objetivo desse modelo que possui o quadro dobrável e ser exatamente portátil para qualquer lugar ou viagem. Compre a partir de R$ 8.900,00.

3. Bicicleta Extreme Aro 16







Este é um modelo para as crianças entre 6 e 10 anos. Ela vem com as tradicionais rodinhas para quem ainda está aprendendo a andar de bicicleta. É a sua chance de ensinar as crianças ou incluí-las nos passeios. Compre a partir de R$ 526,13.

4. Bicicleta Gts Fat Aro 26







Este é um dos modelos mais robustos que você pode comprar. A bicicleta tem freio a disco hidráulico, quadro de alumínio e pneus fat aro 26 com roda de magnésio. Com 27 marcas é ideal para trilhas e percursos longos. Compre a partir de R$ 3.040,00.

5. Bicicleta Feminina Life Branca Aro 26







Para completar nossa lista, um modelo feminino que está entre as mais bem avaliadas no site de e-commerce da Amazon. Tem 18 marchas e quadro em aço carbono super resistente e leve. Compre a partir de R$ 599,00.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.