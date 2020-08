Quarentena faz busca por 'chinelos  de dedo' aumentar quase 58% em junho

Dados da plataforma Lyst, que monitora mais de 9.000 marcas e mais de 2.000 lojas de artigos da moda em todo o mundo, mostram que o interesse global por chinelos de dedo de borracha. Só em junho, aumentou 58% em relação ao mesmo período do ano passado. A tradicional marca brasileira de chinelos Havaianas foi a mais buscada e apresentou crescimento de 89% nas pesquisas dos últimos 30 dias.

Se antes os chinelos ficavam relegados à férias e fins de semana, com o prolongamento dos tempos de home office, tornou-se parte importante do armário. Selecionamos 6 modelos, 3 masculinos e 3 femininos, entre os mais vendidos e desejados do e-commerce no Brasil. Confira:

1. Chinelo Rasteira Modare Ultra Conforto Feminino







Este é um dos modelos mais caros do site de comércio eletrônico da Amazon. É tipo para quem não se importa com preço e prefere ficar na moda. Quando a pandemia passar dá até para desfilar com ele por aí. Compre a partir de R$ 749,00.

2. Chinelo Claudia Cristófoli Preto Feminino







Mais uma marca da moda com preço mais alto, mas que promete conforto e produção sustentável pois é feito com couro vegetal. Também dá para desfilar com ele em qualquer ambiente e ainda receber os amigos em casa para um happy hour (quando a pandemia passar, é claro). Compre a partir de R$ 199,90.

3. Chinelo Havaianas Slim Feminino







Este é o modelo feminino mais vendido da Amazon na categoria Chinelo de Dedo. Também pudera. Tem os traços slim, perfeito para as mulheres, é confortável e ainda tem uma ótima relação custo benefício. Em várias cores. Compre a partir de R$ 17,99.

4. Chinelo Havaianas Top Max Basic Masculino







Os homens também tem um modelo Havaianas para chamar de seu. Ele vai até o número 46 e o fabricante afirma que o caimento é perfeito. Feito em borracha e PVC com três opções de cores. Compre a partir de R$ 31,71.

5. Harley-Davidson Sneaker Masculino







Quem disse que os homens também não se importam com moda? Este modelo traz a famosa marca de motocicletas Harley-Davidson e mesmo que você não tenha uma moto vai fazer muito sucesso. Mas atenção, trata-se de uma compra internacional que demora mais tempo para chegar. Compre a partir de R$ 384,85.

6. Chinelo Oakley Killer Point Jet Black Masculino







Por fim, um modelo entre os mais desejáveis para que é esportista. Novamente uma famosa marca que traz embutida no preço o estilo que lhe é associado. Tem dois modelos de cor e numeração até 43. Compre a partir de R$ 197,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.