Os signos que são os pais mais protetores do zodíaco

Neste “Dia dos Pais”, conheça aqueles que são os pais que protegem seus filhos com unhas e dentes na vida. Confira:

Áries

O pai do signo Áries pode ser muito realista e sincero com seu filho, mas também fará o possível para protegê-lo. Ele ensinará suas melhores lições e transmitirá tudo o que sabe para prepará-lo para o mundo, não fazendo corpo mole na hora de mostrar que a vida nem sempre é fácil. Ele tem muita energia e pode ser um grande companheiro de aventuras, que lidera e ensina a ser valente.

Touro

O taurino é um pai que assume a responsabilidade do ofício e pode ser até superprotetor, tentando manter sempre seus filhos seguros e confortáveis. Ele é cabeça dura, mas sabe muito bem o que é certo e errado, fazendo o possível para ensinar a importância de assumir a sua essência e não se esquecer do que é importante. Persistente, o pai deste signo é paciente para ensinar e passar tempo de qualidade.

Leão

O pai do signo de Leão cuida e protege mesmo que isso custe ter atitudes mandonas e autoritárias – o que não diminui o grande coração que ele possui. Ele gosta de passar confiança e ensinar a importância de não ter medo de ser quem é, pois assim é possível ter coragem para superar e fazer qualquer coisa deseja. Ele é carinhoso e passará momentos especiais com os filhos independente da fase.

Escorpião

O pai do signo de Escorpião pode parecer duro, especialmente quando se trata de ensinar boas maneiras ou repreender, mas ele possui um lado sensível que o faz ser muito protetor. Ele é capaz de enfrentar qualquer coisa para defender e entregar o melhor que pode a quem ama. Ele é esperançoso e está presente nas horas boas ou ruins.

Virgem

O virginiano pode parecer muito lógico e inteligente, mas seu lado emocional fica evidente quando quer proteger seu filho. Para o pai deste signo não existe nada tão complicado que ele não possa resolver, por isso trabalha constantemente para dar o melhor de si ao outro. Ele ensina sobre responsabilidade e a importância da segurança, criando um dos laços familiares mais fortes do zodíaco.

Capricórnio

O capricorniano pode ser mais sério, mas se transforma em alguém muito superprotetor quando se torna pai. Ele é responsável e ensina a importância não só de arcar com as consequências, mas também de ter perseverança para alcançar seus sonhos com o poder do próprio trabalho. Ele está sempre disposto a aprender com seus filhos e estar presente com palavras e gestos que demonstram amor. Pode ser um grande sócio e servir de inspiração.