Os signos do zodíaco que são pais e amigos dos filhos

Existem seis signos do zodíaco que podem se tornar pais que criam uma relação de amizade muito especial com os filhos. Confira quais são:

Gêmeos

O pai do signo de Gêmeos é sempre muito alegre e procura se conectar com o filho a partir da amizade, sempre ensinando, aprendendo e disposto a dividir os mais diversos interesses com ele. Ele gosta de se divertir e passar tempo de qualidade, alegrando a sua vida e a de quem ama.

Câncer

O canceriano expressa seu carinho e o que sente para criar uma relação próxima com seus filhos. A família é muito importante para ele, que compartilha histórias da sua vida e, mesmo quando seu humor não é dos melhores, gosta que todos permaneçam unidos. Este signo está sempre disposto a ajudar e dar os melhores conselhos.

Libra

O libriano gosta de se relacionar com muito companheirismo com seus filhos, compartilhando momentos, interesses e até a amizade com aqueles que fazem parte da vida de ambos. Ele ajudará essa pessoa tão especial a criar uma personalidade extrovertida e será um amigo que nunca o deixará sozinho.

Sagitário

O pai do signo de Sagitário está sempre pronto para se aventurar e construir uma amizade com o filho repleta de vivencias, histórias e sentimento. Ele não só ensina a viver, como se abre a experiência de aprender com esta nova pessoa da sua vida, aproveitando os momentos intensamente.

Aquário

O aquariano pode não só ser um grande amigo do filho, como também estará do seu lado para apoiar seus sonhos. Ele acredita na liberdade e pode ser bem cabeça aberta, mas não deixará de ensinar todos os valores e ideias que são importantes. É leal e cumplice.

Peixes

O pisciano é carinhoso e vive um relacionamento muito próximo com seus filhos. Sua amizade e amor são fortes, criando uma cumplicidade e companheirismo de dar inveja. Pode voltar a ser criança ao lado do filho e tentará se manter próximo desta maneira até a idade adulta.