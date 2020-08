Os looks com legging que farão você parecer elegante e moderna

As leggings estão de volta à tendência da moda. Se você não acredita, pode ver as publicações de personalidades como Jennifer Lopez e Kardashians, entre outras. Hoje é uma peça amplamente usada e pode ser combinada de diferentes maneiras.

Mesmo se você acha que é uma peça de roupa casual, mostramos alguns looks que farão você parecer elegante e na moda. Além de super confortável, esta peça também é bastante versátil. Com uma boa combinação, você pode levar esta peça de roupa para uma roupa mais alta.

1.- Jaqueta de couro

Uma combinação perfeita que a torna muito versátil e serve para qualquer ocasião, além da qual está demorando muito, é a legging preta com uma jaqueta de couro escura.

.

2.- Com casaco de tamanho grande

Outra maneira de combinar esta peça que fará você parecer sofisticado é se você a usar com um casaco. Você vai se sentir requintado e no auge da moda.

.

3.- Com casaco de oncinha

Simplesmente espetacular, você combinará com um casaco de oncinha.

.

4.- Com uma capa e um top

Para parecer sexy e ao mesmo tempo elegante, você pode usar esta peça de roupa com uma capa.

.