Falsa informação sobre quebra de privacidade causa pânico entre usuários do app WhatsApp

Uma falsa informação sobre uma suposta ‘quebra de privacidade’ preocupou alguns usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp.

"O WhatsApp está vendendo nosso histórico de bate-papo”, afirma o texto, difundido em alguns grupos.

Compartilhada por muitos, a informação foi vista em inglês. No entanto, também é difundida em outros idiomas.

O fato foi publicado pelo site especializado WABetaInfo, que sempre compartilha informações sobre o app de mensagens.

Como revelado, as mensagens, chamadas e atualizações de status são criptografia de ponta-a-ponta, permanecendo apenas entre os dois usuários.

Ou seja, é falsa a informação de que o aplicativo está vendendo mensagens pessoais. Confira postagem:

"WhatsApp is selling our chat history": FAKE!

Your WhatsApp messages, calls and status updates are end-to-end encrypted, they stay between you and the recipient(s).

When you search something on Amazon, it likely appears on Facebook and Instagram too as sponsored post/story. pic.twitter.com/J070CyBfz5

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 5, 2020