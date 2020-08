A característica de cada signo do zodíaco que aproxima os outros

Cada signo do zodíaco possui características capazes de atrair as outras pessoas e fazê-las buscar algum tipo de aproximação.

Confira quais são:

Áries

O ariano sabe como estar presente em uma conversa e olhar para o outro de forma que ele se sinta entendido, especialmente quando ainda está o conhecendo.

Touro

O taurino consegue transmitir confiança e paciência para que o outro se sinta capaz de confiar e iniciar uma conexão.

Gêmeos

O geminiano é gentil e não poupa elogios quando acha que alguém merece, por isso sua conversa e companhia atraem as pessoas.

Câncer

O canceriano não desiste de tentar se aproximar e entender as pessoas, por isso ele dá chances para que novas conexões leais sejam formadas.

Leão

O leonino é caloroso e gosta que as outras pessoas se sintam pertencidas, por isso ele deixa sua amizade disponível.

Virgem

O virginiano está sempre pronto para explicar e ajudar, o que o faz ser alguém acessível e que expressa bondade.

Libra

O libriano tenta sempre resolver os problemas e dar mais uma chance, trazendo dentro de si uma harmonia que atrai quem não gosta de confrontos.

Escorpião

O escorpiano pode ser muito comunicativo e interessante, o que o torna alguém que convida as outras pessoas a se aproximarem.

Sagitário

O sagitariano está presente nos momentos difíceis e fáceis, mas sempre com esperança. Ele está disposto a ir além das conexões superficiais e isso atrai pessoas genuínas.

Capricórnio

O capricorniano está sempre disposto a cuidar do que é preciso e se deixa envolver nos momentos alegres ou tristes, se aproximando dos outros e os deixando se aproximar de forma lenta, mas sólida.

Aquário

O aquariano é muito original e, além de atrair as pessoas com suas particularidades tão interessantes, age com sinceridade.

Peixes

O pisciano é bom ouvinte e olha para o outro com boas intenções que transparecem; ele é aberto às conexões e valoriza cada um como ser único.