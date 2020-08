Um dos doces famosos no Brasil, a paçoca é geralmente comprada nos mercados. No entanto, você pode fazer uma paçoca caseira com 3 ingredientes. Confira a receita do canal Dika da Naka.

Ingredientes

1 xícara (chá) de amendoim torrado e sem pele (140 g)

½ xícara (chá) de açúcar refinado (90 g)

1 pitada de sal

Modo de preparo