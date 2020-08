6 receitas de salmão dignas de MasterChef para você não fazer feio na cozinha

Os participantes do MasterChef Brasil 2020 foram desafiados a fazer uma receita de salmão no episódio da última terça-feira, 4, mas acabaram se atrapalhando com o nervosismo e errando técnicas básicas da cozinha. Para que você não faça feio, o Portal da Band separou seis receitas para que seu salmão fique perfeito.

1. Receita de salmão grelhado com purê de mandioquinha e mel borá

Mais conhecido pelo frango perfeito, Fabio preparou um salmão (foto no topo da matéria) para não por defeito em um duelo de eliminação do MasterChef – A Revanche. O cozinheiro surpreendeu os chefs ao acrescentar mel borá na mistura, deixando o purê de mandioquinha agridoce.

Carlos Reinis/Band

2. Receita de salmão com purê de cominho

Capitaneados por Maria Antonia, o time azul preparou uma receita de salmão com purê de cominho para os convidados da prova realizada no Porto de Santos. Com esta receita em mãos, você pode preparar uma posta em apenas 15 minutos no forno. O tempo restante será utilizado para cozinhar as batatas e fazer o purê de cominho.

Carlos Reinis/Band

3. Receita de salmão unilateral com beurre blane de alho-poró

Angélica, Lubyanka e Monique – todas participantes do MasterChef Profissionais – se reuniram para ensinar como fazer um delicioso salmão unilateral, com a pele crocante. De quebra, um beurre blane de alho-poró e salada para acompanhar. Você só vai precisar de 20 minutos para fazer essa delícia!

Carlos Reinis/Band

4. Receita salmão unilateral com molho de cogumelos e batatas douradas

Outra equipe de profissionais que se uniu para mostrar como se faz um salmão unilateral foi Clécio, Francisco e Irina. A equipe formada pelos três cozinheiros criou uma receita de dar água na boca em apenas 20 minutos na edição de 2017.

Carlos Reinis/Band

5. Receita de salmão assado com purê de milho

Não foram só os profissionais que mostraram jogo de cintura na hora de preparar uma bela posta de salmão com purê de milho. Mirian, Victor e Fabrizio também uniram suas forças na 4ª temporada com cozinheiros amadores para criar esse prato em uma prova de menu de livre escolha. Arrasaram, né?

Carlos Reinis/Band

6. Receita de salmão com crosta de amêndoa e purê de aspargos

Outro trio que teve sorte com o salmão foi Ana Luiza, Nayane e Vitor. Na mesma temporada, eles prepararam uma receita de salmão com crosta de amêndoas, purê de aspargos e molho de limão siciliano. A receita foi adaptada para a classe business de uma empresa aérea e garantiu a permanência dos três na competição.

