5 cortinas e persianas para você mesmo instalar em casa

A durabilidade de uma persiana, cortina ou toldo depende em grande parte do manuseio por parte do cliente. Em média, a vida útil desses acessórios gira em torno de 5 a 10 anos de uso. Alguns fatores são muito importantes para a durabilidade: a incidência solar, o ambiente e a qualidade do material. Uma cortina que passe o dia com o sol forte incidindo sobre ela ou que fique instalada num ambiente úmido, como os banheiros, vai durar menos do que outras em condições mais amenas.

Outra questão que precisa ser levada em conta é a instalação correta da cortina ou persiana. Modelos mais complexos ou customizados ficam melhor se colocadas por um especialista. Modelos mais básicos podem ser instalados sem muito esforço, o que pode significar uma grande economia no custo final das cortinas. Selecionamos 5 modelos que estão entre os mais bem avaliados pelos clientes nos sites de e-commerce brasileiro. Confira:

1. Persiana Horizontal Madeira Bambu Tabaco







Este modelo feito em madeira fica lindo com ambiente clássicos, rústicos e até minimalistas. Tem 1,60 de largura com 2,20 de comprimento. A instalação é relativamente simples e não exige mais do que a habilidade com a furadeira. Compre a partir de R$ 1.952,10.

2. Cortina Romana Screen White







As cortinas Romanas são uma versão considerada mais elegantes entre as persianas e tem ganhado a preferência dos consumidores devido ao requinte quando o cordão na lateral é puxado, a persiana sobe na horizontal e cria dobras no tecido. Na cor branca tem a medida de 1,60 de largura com 2,20 de comprimento. Compre a partir de R$ 984,20.

3. Cortina Rolo Áurea Blackout Brown







Este modelo é ideal para os quartos, onde o black garante que você não irá acordar porque o sol aqueceu seu rosto. Fácil de instalar, pode ser uma boa opção para padronizar a decoração dos quartos. Tem a medida de 1,60 de largura com 2,20 de comprimento. Compre a partir de R$ 885,40.

4. Cortina Floratta Tecido Tabaco







Modelo mais vendido em Cortinas e Persianas no site de comércio eletrônico da Amazon. Dois tecidos, um estampado 60% Algodão e 40% Poliéster e o outro liso 100% Poliéster, com toque de pêssego. A cortina tem 3 metros de comprimento e vem com 26 ilhós. Você precisará comprar a vara e os suportes em separado, mas é muito fácil de instalar. Compre a partir de R$ 126,36.

5. Cortina de Varão Voil Branco







A característica marcante da cortina de voil é a sua fluidez. Essa característica é uma das últimas tendências de decoração quando se diz respeito às cortinas. Sua leveza da graça e sofisticação ao ambiente, por isso se optar por este modelo é melhor deixar de lado os acessórios muito pesados. Tem 2,80 por 2,50 de tecido, mas você precisará comprar a vara e suportes à parte. Compre a partir de R$ 79,00.

