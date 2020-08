Os signos do zodíaco que se entendem, mas podem ser uma combinação muito intensa

Alguns signos do zodíaco podem se entender completamente e ter uma boa química durante a conquista. No entanto, formam uma combinação intensa que não é fácil de lidar.

Confira quais são:

Áries e Escorpião

A paixão e intensidade destes dois signos os unem profundamente e pode render experiências inesquecíveis repletas de química. No entanto, apesar das conexões emocionais e físicas, eles podem levar todo seu lado dominante e a flor da pele para discussões que se transformam em um grande problema, já que nenhum dará o braço a torcer.

Touro e Sagitário

Ambos gostam muito de aproveitar os prazeres da vida e podem se conectar de forma muita sensual, aberta e romântica. No entanto, o ritmo do sagitariano não é nada fácil de alcançar, podendo tirar do taurino duas coisas que ele presa muito: a tranquilidade e a estabilidade.

Gêmeos e Capricórnio

Este casal consegue se conectar intelectualmente de uma forma muito profunda e pode dar o tempo necessário para que a paixão se aprofunde pouco a pouco, mas de uma forma gostosa e que acumula muita atração. Infelizmente, a mente mais quadrada do capricorniano e a indecisão do geminiano pode, tornar os desencontros intensos e de comunicação complexa.

Leão e Libra

Estes signos que se destacam sem querer conseguem conquistar um ao outro por tudo o que tem em comum e pela forma que flertam, mostrando muito da sua personalidade e sensualidade. São intensos e podem se apaixonar rápido um pelo outro, mas o lado dominante do leonino pode fazer o indeciso libriano se sentir pressionado e anulado.

Peixes e Câncer

Emocionais, estes dois signos podem se conectar de forma muito intensa e profunda deixando que seu lado sentimental transpareça, assim como o romantismo. No entanto, por mais que a conexão se desenvolva rápido e de forma significativa, eles nem sempre sabem como lidar com a personalidade temperamental um do outro, o que pode gerar conflitos que assustam ambas as partes.

Virgem e Aquário

Estes signos conseguem impressionar um ao outro com sua inteligência e capacidade que vai a frente do tempo, o que sempre termina em encontros impactantes dos quais eles se lembram constantemente. Infelizmente, estes signos não dão o braço a torcer facilmente e podem acabar competindo entre si pela razão, se esquecendo de resolver os problemas sem colocar o ego em primeiro lugar.