Os signos do zodíaco que podem devolver uma traição na mesma moeda

Alguns signos do zodíaco podem decidir dar o troco quando descobrem que foram ou estao sendo traídos. Confira quais são:

Touro

O taurino é leal, mas quando suspeita que foi traído pode decidir se vingar. Quando isso acontece em relacionamentos amorosos, ele deixará o prazer desviar sua fidelidade e consegue chegar onde quer devido a sua sensualidade. Pode esconder isso muito bem, pois é atento aos detalhes.

Gêmeos

O geminiano pode ficar com a autoestima muito afetada quando se sente traído ou menosprezado. Isso só passa quando ele consegue estimular sua mente com outros assuntos, o que pode abrir caminho para que ele se conecte intelectualmente e emocionalmente com novos interesses. Como não fica apenas na atração física, estas relações podem acabar se tornando sérias.

Câncer

O canceriano se sentirá com o coração e o ego ferido se for traído, mas quando a dor começar a passar, ele pode decidir dar o troco. Ele sempre acha dá tudo de si em seus relacionamentos; portanto, se sente no direito de devolver a punhalada sem aviso. São sentimentais e profundos, guardando segredos como estes muito bem guardados.

Capricórnio

O capricorniano pode ser muito responsável, mas também sabe quando foi desrespeitado e se sente no direito de se vingar. Este signo pode ativar a frieza dentro de si e acabar se envolvendo fisicamente e emocionalmente com outras pessoas. Ele pode ser sincero, mas se decidir esconder o ocorrido dificilmente será pego.