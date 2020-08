Os signos que sempre se lembram dos erros dos outros

Alguns signos do zodíaco sabem muito bem quem errou com eles e não esquecem disso mesmo que já tenham “perdoado”. Confira quais são:

Escorpião

Este signo tem uma boa memória e não se esquece do erro alheio, especialmente quando a atitude de alguém o afetou de alguma forma. Ele pode guardar mágoa e já não verá quem errou sem deixar de sentir desconfiança, por mais que as outras pessoas acabam relevando o deslize.

Touro

O taurino é tão detalhista para o erro alheio, que ele pode pensar na má atitude diversas vezes para não deixar que nenhum detalhe seja apagado pelo tempo. Ele guarda uma lista daqueles que agiram de má fé e não tem medo de voltar a falar sobre o assunto.

Leão

O leonino não consegue esquecer as más atitudes das outras pessoas, especialmente as que são relacionadas à ingratidão. Ele é protetor e toma as dores quando alguém machuca as pessoas que eles amam, mantendo o ressentimento até de quem não errou diretamente com eles.

Capricórnio

O capricorniano possui boa memória e ela funciona a todo vapor para se lembrar dos erros dos outros. Ele “perdoa”, mas não esquece e não releva, podendo sempre ter um pé atrás ou jogando na cara o deslize da outra pessoa. Este signo odeia ser passado para trás, pois isso o marca profundamente.