Nova atualização beta do aplicativo WhatsApp para Android liberada nesta semana

O aplicativo de menagens WhatsApp liberou, nesta sexta-feira (7), uma nova atualização beta para o sistema operacional Android.

O novo update, de número 2.20.197.12, ainda é exclusivo para testadores da plataforma e realiza ajustes internos.

Novo recurso

De acordo com informações do site especializado WABetaInfo, o app de mensagens também lançou nesta semana, para alguns testadores beta, o novo ‘modo de pesquisa avançada’.

A novidade permite pesquisar um tipo específico de mensagem (texto, imagem, vídeo, GIF, áudio, documentos).

Ao usar o Modo de pesquisa avançada, o usuário poderá pesquisar rapidamente qualquer tipo de mensagem, de forma fácil. Confira:

✅ WhatsApp is rolling out the Advanced Search mode for certain Android beta testers today!

Use advanced tools to find specific type of message globally!https://t.co/MNkokHfxNA

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 5, 2020