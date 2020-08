Intenção de compra online para Dia dos País sobe 142% em 2020, revela Boa Vista

As vendas de presentes para o Dia dos Pais este ano devem ser marcadas por compras pela internet, por causa do novo coronavírus.

Pesquisa realizada pela Boa Vista para identificar o comportamento e as perspectivas de compra dos consumidores brasileiros nessa data, que é comemorada no domingo (9), mostra que a intenção de adquirir algum item subiu 142%, na comparação com o mesmo período de 2019. Para 58% dos entrevistados, trata-se de um novo hábito de compras, neste momento de pandemia.

Por conta disso, 80% pretendem gastar o mesmo valor, se comparado com igual período do ano passado, ou menos. "Os consultados indicam que a conjuntura econômica preocupa e inibe investimento alto no presente", diz a nota.

O ticket médio geral será em torno de R$ 173, o que significa 5% menor quando comparado ao de 2019. A despeito disso, 96% consideram importante presentear nesta data. De acordo com o levantamento, serão presenteados pais (46%), maridos (29%) e sogros (7%), com itens de setores já tradicionalmente comercializados: vestuários e calçados (45%), acessórios (17%) e perfumes/cosméticos (16%).