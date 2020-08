10 filmes para a família assistir reunida em celebração ao Dia dos Pais

O Dia dos Pais é no domingo (9). E, para a família comemorar a data e aproveitar bastante o final de semana, que tal fazer uma maratona de filmes sobre paternidade? A Canguru News preparou uma lista de 10 filmes para celebrar o Dia dos Pais. As produções abordam os mais diferentes tipos de relação entre pais e filhos, em histórias que trazem drama, comédia e muitas aventuras. Confira as opções abaixo.

O Pai da Noiva (1991)

Entre os filmes para celebrar o Dia dos Pais, não poderia faltar um exemplar do pai superprotetor. Depois de voltar de uma viagem, Annie (Kimberly Williams-Paisley) conta aos seus pais, George (Steve Martin) e Nina Banks (Diane Keaton), que está noiva. George não consegue aceitar o noivado da filha e acaba não lidando tão bem com os preparativos para o casamento. Em uma grande crise de ciúmes, ele cria várias confusões tentando evitar “perder” sua filha.

O Rei Leão (1994)

Reprodução/Youtube

O rei Mufasa e a rainha Sarabi apresentam ao reino o herdeiro do trono que acaba de nascer, Simba. O pequeno recebe a bênção do babuíno Rafiki, sábio religioso do reino. Simba cresce e é preparado para se tornar rei, porém os planos de seu tio Scar, irmão exilado de Mufasa, o tiram do caminho.

A Vida é Bela (1998)

Reprodução/Youtube

A trama se passa durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, quando o judeu Guido (Roberto Benigni) e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista. Longe de sua esposa, Guido usa sua imaginação para proteger seu filho. Ele faz com que o menino acredite que os dois estão participando de uma grande brincadeira para poupar o pequeno do terror e da violência com que estão lidando.

O Paizão (1999)

Reprodução/Youtube

A narrativa conta a história de Sonny Koufax (Adam Sandler). Sonny está com 32 anos, é formado em Direito e funcionário de um pedágio. Cansado de ser acusado de imaturidade, ele decide adotar Julian McGrath (Cole e Dylan Sprouse), uma criança de cinco anos, para demonstrar que amadureceu. Porém, seus planos não saem exatamente como ele imaginava. Logo ele percebe que cuidar de uma criança não é tão simples assim.

Procurando Nemo (2003)

Reprodução/Youtube

O peixe-palhaço Marlin cria Nemo, seu único filho, com muito zelo e cuidado. Porém, durante um desentendimento entre os dois, Nemo é capturado por mergulhadores ao se afastar do pai. Marlin precisa resgatar seu filho e, para isso, está disposto a atravessar o oceano. Durante a viagem, ele irá enfrentar inúmeros perigos, como peixes carnívoros e tubarões. Mas essa aventura também reserva inúmeras amizades.

Doze é Demais (2003)

Tom (Steve Martin) e Kate Baker (Bonnie Hunt) se apaixonaram na universidade. Ambos tinham um sonho em comum: queriam ter 8 filhos. Alguns imprevistos levaram o casal a se ver com 12 crianças: durante a 8ª gravidez, Tom e Kate foram presenteados com gêmeos; após uma festa na qual beberam demais veio o 10º filho; então Tom fez uma vasectomia, mas não prestou atenção no aviso do médico e o resultado foram gêmeos novamente. A rotina da família muda quando Kate sai a trabalho por 15 dias e Tom fica encarregado de cuidar dos 12 filhos.

2 Filhos de Francisco (2005)

Francisco Camargo (Ângelo Antônio) é um lavrador que quer transformar dois de seus nove filhos em uma dupla sertaneja. O filme conta a história dos irmãos Mirosmar e Welson, que ficaram nacionalmente conhecidos como Zezé di Camargo e Luciano, passando por várias fases da vida dos dois e de toda a sua família.

À Procura da Felicidade (2006)

Reprodução/Youtube

Outro que não poderia faltar em uma lista de filmes para celebrar o Dia dos Pais, "À Procura da Felicidade" traz a história de Chris Gardner (Will Smith), que, junto de seu filho Christopher (Jaden Smith), tenta superar uma fase de sérios problemas financeiros. Desempregado, sem o apoio de sua esposa Linda (Thandie Newton), Chris se vê desabrigado e irá enfrentar inúmeros desafios em busca de condições melhores para ele e seu filho.

Uma Família de Dois (2016)

Samuel (Omar Sy) sempre levou uma vida tranquila e sem ligar para as responsabilidades. De repente, tudo muda: chega em sua vida a pequena Glória (Gloria Colston), sua filha, que tem poucos meses. Em um primeiro momento, Samuel procura a mãe da criança, Kristin (Clémence Poésy). Ele vai até Londres para encontrá-la, sem sucesso, e decide criar Glória sozinho – mas, oito anos depois, Kristin reaparece.

Hair Love (2019)

"Hair Love" é um curta-metragem estadunidense de 2019 escrito, produzido e dirigido por Matthew Cherry. Mais uma história que não poderia faltar entre os filmes para celebrar o Dia dos Pais, "Hair Love" é sobre o momento em que o personagem Stephen se vê na ausência de sua esposa Angela e tem que aprender a arrumar o cabelo de sua pequena filha, Zuri. “Hair Love” venceu o Oscar de melhor curta de animação em fevereiro. O serviço de streaming HBO Max, dos Estados Unidos, anunciou que irá produzir uma série sobre os personagens, chamada Young Love, que terá 12 episódios. Acima, você pode assistir ao curta-metragem completo!

