Avon lança batom com efeito matte e hidratação

Para quem ama os produtos da Avon, uma novidade: a marca acaba de lançar um batom com efeito matte e hidratação.

“Primeiro, foi a vez do Pó Compacto Matte Real, que deixa o rosto sequinho o dia todo. Depois, a Base Matte Real conquistou o público com seu efeito matte, alta cobertura, resistência à água e fórmula amiga da pele. Agora, é a hora de uma nova paixão encontrar os fãs do batom matte”, explica a marca em comunicado.

O batom conta com fórmula exclusiva, os compostos óleo de avocado, gergelim e alantoína, propriedades estimulantes que ajudam na renovação celular dos lábios, garantem o sucesso do novo queridinho.

“O Batom Color Trend Matte Real não resseca, pesa, acumula ou desbota nos lábios. Com cor intensa desde a primeira aplicação, garante até quatro horas duração sem retoque”.

LEIA TAMBÉM