5 penteados para destacar seu olhar que você pode fazer em menos de 10 minutos

Muitas vezes precisamos prender o cabelo. Por isso, o portal Nueva Mujer criou um guia com penteados para destacar seu olhar — que, além de complementar seu look, vai te ajudar a destacar sua beleza natural.

A melhor coisa é que eles não exigem grande habilidade e você pode fazê-los em apenas 10 minutos.

Penteados para destacar seu olhar

Rabo de cavalo trançado

Mude o visual do seu rabo de cavalo clássico, tornando-o um penteado muito mais sofisticado. Prenda o seu cabelo em um rabo de cavalo. Em seguida, pegue o cabelo solto e crie uma trança. Este penteado é ideal para usar com brincos longos ou decotes atraentes.

Coque alto

Este estilo casual é ideal para um look feminino e despreocupado. Crie um rabo de cavalo alto deixando algumas mechas de fora e enrole o cabelo do rabo de cavalo para criar um coque tousled. Disponha as mechas de cabelo nas laterais do seu rosto para enquadrá-lo.

Preso com franja

Se você sente que os penteados presos fazem seu rosto parecer mais alongado, então tente adicionar uma franja ao seu visual. Você pode escolher uma franja longa logo acima das sobrancelhas ou cortina, um pouco mais curta do centro e mais longa para os lados. Desta forma, seu rosto ficará um pouco mais arredondado, destacando suas maçãs do rosto e olhos.

Space buns

Divida o cabelo ao meio e pegue a parte de cima do cabelo. Prenda cada uma delas e crie um rabo de cavalo em cada lado. Em seguida, faça um coque em cada rabo de cavalo e prenda-os.

Ondas de praia

As ondas são perfeitas para suavizar a aparência da mandíbula e obter um olhar mais doce. Recomendamos criar seu penteado com uma prancha larga para um efeito de ondas suaves mais naturais. Primeiro divida o cabelo em seções e comece por baixo para terminar com a parte superior da cabeça.