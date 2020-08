Tecnologia: FBI alerta sobre os riscos de segurança de continuar usando o Windows 7

Em janeiro deste ano, o sistema operativo Windows 7 parou de receber atualizações de segurança e chegou ao fim de sua vida útil.

A Microsoft anunciou, no início de 2019, que o sistema deixaria de receber atualizações gratuitas de suporte e segurança. A empresa recomendou que os usuários atualizem o sistema operacional para o Windows 10, segundo informações da ESET.

Apesar disso, o FBI também enviou um alerta nesta semana explicando as empresas de que, com o passar do tempo, o Windows 7 se torna cada vez mais vulnerável à exploração de falhas de segurança devido à falta de atualizações de segurança e à descoberta de novas vulnerabilidades nessa versão do sistema operacional.

“O FBI observou que os cibercriminosos costumam atacar as redes de computadores quando um sistema operacional chega ao fim de sua vida útil “, explicou a Agência.

Ainda de acordo com a ESET, e detalhado pelo FBI, a migração para um novo sistema operacional pode ser um desafio para muitas empresas devido à possível necessidade de investir em hardware e software.

“No entanto, as consequências de perder propriedade intelectual ou ser vítima de uma ameaça digital podem desencadear desafios ainda maiores para as organizações que ainda executam o Windows 7 em seus computadores”, completou a agência,

Texto com informações da ESET

LEIA TAMBÉM: