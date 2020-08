Suco energético de cenoura, laranja e cúrcuma para fortalecer o sistema imunológico

Vivemos em um tempo em que percebemos que a saúde é primordial, e o fortalecimento do nosso sistema imunológico é uma prioridade. O lado bom é que é tão fácil quanto saboroso aumentar nossas defesas com receitas simples e nutritivas, como este suco energético de cenoura, laranja e cúrcuma.

Este suco é embalado com vitamina C de laranja, betacaroteno da cenoura e as propriedades curativas da cúrcuma. Tudo o que nosso sistema imunológico precisa.

Suco energético de laranja, cenoura e cúrcuma

De acordo com a revista 425, a combinação de todos os ingredientes faz com que esse suco lhe proporcione uma ótima dose de energia para começar o dia com tudo. Além disso, você recebe uma boa dose de hidratação de água de coco.

Ingredientes

1 laranja pequena

1 cenoura

½ xícara de água de coco

¼ colher (chá) de cúrcuma em pó

½ xícara de gelo

Modo de preparo

Basta colocar todos os ingredientes, exceto gelo em um liquidificador e misturar até ficar bem combinado. Em seguida, adicione o gelo e continue misturando até que seja o estilo frappé.