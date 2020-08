Os signos do zodíaco que querem ser mimados pelo parceiro

Alguns signos do zodíaco podem até não assumir, mas esperam bastante quando estão em um relacionamento e desejam ser mimados pelo parceiro.

Confira quais são:

Áries

O ariano cobra muita atenção das pessoas que mantém próximas em sua vida, especialmente se possui um relacionamento romântico com elas. Ele gosta de receber gestos, sejam emocionais ou físicos, que mostrem que o outro está presente e disposto a massagear seu ego.

Touro

O taurino busca sempre a satisfação dos seus desejos e não fica feliz com pouco. Por isso, ele quer ser mimado pelo seu parceiro e acha importante que o outro mostrar que está preocupado em suprir suas necessidades não só físicas, mas também emocionais.

Virgem

O virginiano pode parecer duro na queda, mas no fundo ele ama se sentir especial e que as outras pessoas façam seus gostos. Ele procura um parceiro que saiba mostrar que se importa e que não economize nos gestos de carinho.

Peixes

O pisciano vive o amor com intensidade e dá muito de si ao relacionamento. No entanto, ele também espera que o outro se entregue e crie uma relação íntima, com gestos, carinhos e palavras que o façam se sentir não apenas amado, mas também mimado.